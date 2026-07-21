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Çin'in Ekipman İmalat Sektörü İlk Yarıda İhracat Büyümesinin İtici Gücü Oldu

Çin'in Ekipman İmalat Sektörü İlk Yarıda İhracat Büyümesinin İtici Gücü Oldu
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Çin'in ekipman imalat sektörü 2026 ilk yarısında ihracatını geçen yıla göre %18,2 artırarak sanayi ihracatındaki büyümenin yarısına katkı sağladı. Rüzgar türbini, lityum batarya ve otomobil ihracatı sırasıyla %35,6, %37,6 ve %65,3 yükseldi. Gemi inşa sektörü küresel rekabette güçlenirken, endüstriyel ve hizmet robotu üretimi de çift haneli büyüdü.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in ekipman imalat sektörü 2026 yılının ilk yarısında ihracattaki büyümenin itici güçlerinden biri haline geldi. Ekipman sektörünün ihracat teslimat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 arttı ve sanayi ihracatındaki büyümenin yaklaşık yüzde 50'sine katkı sağladı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın baş mühendisi Wang Weiming'in açıklamasına göre, yılın ilk yarısında ülkenin rüzgar türbini jeneratörü ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6, lityum batarya ihracatı da yüzde 37,6 arttı. Otomobil ihracatı ise yüzde 65,3 artışla 5,096 milyon adede ulaştı.

Çin'de inşa edilen gemilerin, tamamlanan gemiler ile yeni ve birikmiş siparişlerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturmasıyla ülkenin gemi inşa sektörü de küresel rekabet gücünü artırmaya devam etti.

Wang, "Çin'in ekipman imalat sektörü 2026 yılının başından bu yana sağlam bir temel ile çok sayıda büyüme göstergesine sahip olduğunu ve sektöre yönelik güçlü dış talebi gözler önüne sermiştir" dedi.

Sektörün katma değerli üretiminin, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttığını kaydeden Wang, böylelikle belli büyüklüğün üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam üretiminin yüzde 20'sini oluşturduğunu ifade etti. Wang, bu sektörün katma değerli sanayi üretimindeki büyümeye yüzde 23,5 katkıda bulunarak istikrarlı sanayi büyümesine güçlü destek sağladığını kaydetti.

Öte yandan, kaliteli yeni üretici güçler de genişlemeye devam etti. Verilere göre, endüstriyel robot üretimi söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28, hizmet robotu üretimi ise yüzde 11,9 artış gösterdi.

Daha önceki veriler, Çin'in katma değerli sanayi üretiminin bu yılın ilk yarısında sağlam bir ivmeyle genişlediğini, ekipman ve yüksek teknoloji imalatı sektörlerinde ise güçlü büyüme kaydedildiğini göstermişti.

Kaynak: Xinhua
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