Çin Donanmasına Ait Hastane Gemisi Endonezya'da Coşkuyla Karşılandı
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CAKARTA, 18 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Çin donanmasına ait Barış Gemisi adlı hastane gemisini karşılayan insanlar, 10 Kasım 2022. Barış Gemisi, Çin'in 10.000 tonu aşan kapasiteye sahip ilk hastane gemisi konumunda bulunuyor.
CAKARTA, 18 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Çin donanmasına ait Barış Gemisi adlı hastane gemisini karşılayan insanlar, 10 Kasım 2022.
Barış Gemisi, Çin'in 10.000 tonu aşan kapasiteye sahip ilk hastane gemisi konumunda bulunuyor. 10 Kasım'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya ulaşan gemi, o tarihten bu yana halka ücretsiz sağlık kontrolü hizmetleri sunuyor. (Fotoğraf: Peng Bingjie/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel