Haberler

Çin'den protestoların sürdüğü İran'a destek mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle protesto dalgası yaşayan İran'a destek verdi ve uluslararası müdahalelere karşı çıktı. Vang, İran hükümeti ve halkının zorlukları aşacağını belirtti.

Çin Dışişleri Bakan Vang Yi, ekonomik sıkıntıların tetikleyicisi olduğu bir protesto dalgasının yaşandığı İran'a destek mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede Erakçi'den protestoların sürdüğü ülkedeki durum hakkında bilgi alan Vang, "İran hükümetinin ve halkının bir araya gelerek zorlukları aşacağına, ulusal istikrarı sürdüreceğine, meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacağına inanıyoruz." dedi.

Vang, ABD'nin ülkeye olası müdahale ihtimaline ilişkin olarak Çin'in, uluslararası ilişkilerde güç kullanımı ve tehdidine, bir ülkenin iradesini diğerlerine dayatmasına ve "orman kanuna" geri dönülmesine karşı olduğunu belirtti.

Çinli Bakan, tüm taraflara, barışa değer vererek itidalle hareket etme ve farklılıklarını diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu, ülkesinin bunun için yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

"İran dış müdahaleye hazırlıklı"

İranlı Bakan Erakçi de ülkedeki güncel toplumsal huzursuzluğun dış güçlerce başlatıldığını ancak istikrarın halihazırda yeniden sağlandığını, İran'ın dış müdahaleye hazırlıklı olduğu ancak diyaloğa kapıyı açık bıraktığını ifade etti.

Erakçi, Çin'in bölgesel barış ve istikrar için daha büyük rol oynamasını desteklediklerini kaydetti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! 3 günlük grev kararı aldılar

Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! Motokuryeler kazan kaldırdı
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! 3 günlük grev kararı aldılar

Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! Motokuryeler kazan kaldırdı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle