Çin Dışişleri Bakanı Kamboçya Kralı ile Görüştü - Haberler

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Çin Dışişleri Bakanı Kamboçya Kralı ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Kamboçya Kralı ile Görüştü

PHNOM PEN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni (sağdan ikinci), konuk Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kamboçya'nın Punom Pen kentinde biraraya geldi, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wu Changwei/Xinhua)

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PHNOM PEN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni (sağdan ikinci), konuk Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kamboçya'nın Punom Pen kentinde biraraya geldi, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wu Changwei/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Punom Pen Kamboçya Güncel Haberler

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