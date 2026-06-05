Haberler

Çin'de 166 Yabancı Sermayeli Şirkete Telekom Hizmetleri İzni Verildi

Çin'de 166 Yabancı Sermayeli Şirkete Telekom Hizmetleri İzni Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Şubat 2025'ten bu yana 166 yabancı sermayeli işletmeye katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinde pilot faaliyet izni verildiğini duyurdu. Bu adım, sektörün dışa açılımını genişletme ve uluslararası ticaret kurallarına uyum sağlama amacı taşıyor.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, telekomünikasyon sektörünün dışa açılımını istikrarlı şekilde genişlettiklerini belirterek, bu kapsamda Şubat 2025'ten bu yana yabancı sermayeli 166 işletmeye katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinde pilot faaliyet izni verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu işletmeler, internet veri merkezi hizmetleri, internet erişim hizmetleri ve bilişim hizmetleri de dahil olmak üzere Çin genelinde yasal olarak katma değerli telekomünikasyon hizmetleri sunabilecek.

Dünya Ticaret Örgütü'ne verilen taahhütler, pilot serbest ticaret bölgesi yönetmelikleri ve hizmet sektörünün dışa açılımının daha da artırılmasına yönelik politikalar doğrultusunda hareket eden bakanlık, yüksek standartlı uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına proaktif şekilde uyum sağlamış durumda. Bakanlık, internet veri merkezleri gibi katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinde yabancı sermaye sınırlamalarını kaldırmak amacıyla Beijing, Shanghai, Hainan ve Shenzhen'de deneme uygulamaları başlattı.

Çin genelinde halihazırda 3.100'den fazla yabancı sermayeli telekomünikasyon işletmesi faaliyet gösteriyor. Bakanlık, Çinli tüketicilere daha çeşitlendirilmiş telekomünikasyon hizmet ve ürünleri sunacak olan bu işletmelerin, açık ve dinamik pazar ekosistemini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Bakanlık, telekomünikasyon sektörünün dışa açılımını teşvik etmek ve uygun şartları taşıyan yabancı sermayeli işletmeleri ülkenin telekomünikasyon pazarına girmeye cesaretlendirmek üzere daha fazla politikanın uygulamaya konulacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor

MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrem Derici'nin, 'Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu? sorusuna Okan Buruk'tan bomba yanıt

İrem Derici'nin sorusuna verdiği yanıt herkese kahkaha attırdı

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
Özel'e Trabzon'da görkemli karşılama: Sizler tarihin doğru tarafındasınız

Özel'e Trabzon'da davullu zurnalı karşılama
İstanbul'da kafede taşkınlık yapan müşteri gözaltına alındı

Limonata sipariş edip ortalığı birbirine katan müşteri gözaltında
TBMM'de taciz davasında tutuklu sanıklara tahliye

TBMM'de taciz davasında tutuklu sanıklara tahliye
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor