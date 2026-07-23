Çin, Yeşil Dönüşüm İçin Sıfır Karbonlu Fabrika Programı Başlattı

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülke çapında sıfır karbonlu fabrikaların inşa edilmesine yönelik bir program başlattı. Program, ülkenin karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve karbon nötr olma hedeflerini desteklemek üzere devam eden yeşil imalat çalışmalarında somut bir adım olarak görülüyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın kısa süre önce yayımladığı genelgeye göre program kapsamında, teknolojik inovasyon, yapısal uyum ve yönetim optimizasyonu yoluyla fabrika sınırları içindeki karbondioksit emisyonlarının istikrarlı biçimde sıfıra yakın seviyelere düşürülmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, bilgi işlem tesisleri de dahil olmak üzere ulusal düzeyde sıfır karbonlu fabrikaların geliştirilmesine destek sağlanacak.

Genelgeye göre düşük karbonlu kalkınma için sağlam bir temele, net hedeflere ve yol haritasına sahip ve belirli bir zaman dilimi içinde inşaat hedeflerine ulaşma taahhüdü bulunan imalat işletmeleri ve bilgi işlem tesisleri destek listesine alınacak.

Bakanlık, yeşil dönüşüme rehberlik etmek amacıyla, bir deneme değerlendirme sistemi de uygulamaya koydu. Bu sistemde katılımcı kuruluşları teknolojik inovasyon, süreç karbonsuzlaştırma, akıllı karbon yönetimi, karbon dengeleme ve şeffaf bilgi açıklama yoluyla operasyonlarını sistematik olarak iyileştirmeye teşvik etmek üzere temel gereksinimler ve yol gösterici göstergeler özetleniyor.

Genelgede tek seferlik sertifikasyon yerine karbon azaltma çabalarının ve tatbiki sonuçların sürekliliği vurgulanıyor. Rastgele denetimler yürütüp kabul değerlendirmeleri düzenleyeceğini kaydeden bakanlık, değerlendirmeyi başarıyla geçen tesislerin ulusal düzeyde sıfır karbonlu fabrikalar olarak ilan edileceğini belirtti.

Çin, karbondioksit emisyonlarını 2030'dan önce zirveye ulaştırıp 2060 yılına kadar da karbon nötr olmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua