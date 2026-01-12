Haberler

Çin: Latin Amerika Ülkeleri İşbirliği Ortaklarını Seçme Hakkına Sahiptir

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Latin Amerika ülkelerinin bağımsızlık haklarına dikkat çekerek, Çin'in Venezuela da dahil olmak üzere bu ülkelerle işbirliğini derinleştireceğini açıkladı.

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, tüm Latin Amerika ülkelerinin, egemen ve bağımsız ülkeler olduğunu ve bağımsız şekilde kendi işbirliği ortaklarını seçme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Basında çıkan bazı haberlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın, petrol şirketi yöneticileriyle yaptığı toplantıda Çin ve Rusya'nın, Venezuela'dan ancak ABD'nin kontrolü altında ham petrol satın alabileceğini söylediği iddia edilmişti.

Pazartesi günkü basın toplantısında söz konusu haberler konusunda değerlendirmelerde bulunan Mao, "Çin, durumdaki değişiklikler ne olursa olsun Venezuela da dahil olmak üzere Latin Amerika ülkeleriyle pragmatik işbirliğini derinleştirmeye ve ortak kalkınmayı teşvik etmeye devam edecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
