Çin Ticaret Bakanlığı'ndan İngiltere'ye British Steel Konusunda Adalet ve Tarafsızlık Çağrısı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, İngiltere'nin Çinli Jingye Group'a ait British Steel'i kamulaştırma planlarına tepki göstererek Londra'ya adil, tarafsız ve ayrımcılık yapmayan bir tutum sergileme çağrısında bulundu. Sözcü, Çinli işletmelerin meşru haklarının korunmasını ve piyasa ilkelerine saygı gösterilmesini istedi.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, İngiltere'nin Çinli Jingye Group'a ait British Steel'i kamulaştırmayı planladığına ilişkin haberler üzerine, Londra'ya adil, tarafsız ve ayrımcılık yapmayan bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

Sözcü perşembe günkü basın toplantısında, İngiltere hükümetinin söz konusu ilkeleri gözetmesi ve Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını koruması gerektiğini söyledi.

Sözcü, İngiltere hükümetinin British Steel'in yönetimini Jingye Grubu'ndan bir yılı aşkın bir süre önce devraldığını ve o tarihten bu yana şirketi kontrol ettiğini hatırlatan sözcü, İngiltere'nin atacağı her türlü adımda Çinli şirketin İngiliz çelik sektörüne yaptığı kapsamlı yatırımlar ile İngiliz ekonomisi ve toplumuna sağladığı katkıları tam olarak dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Sözcü, İngiltere'ye Çinli işletmenin iradesine ve piyasa ilkelerine saygı gösterme, zorlayıcı idari tedbirlere başvurmaktan kaçınma ve aktif şekilde, iki tarafın da kabul edebileceği adil ve makul bir çözüm arayışında bulunması çağrısında bulundu.

Sözcü, "Çin, duruma ilişkin gelişmeleri yakından takip edecek ve Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere kararlı önlemler alacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua
