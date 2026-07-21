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Çin: İngiltere'deki yeni hükümetle işbirliğini genişletmeyi amaçlıyoruz

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Çin, İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham döneminde iki ülke arasındaki işbirliğini genişletmeyi hedeflediğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, karşılıklı saygı temelinde ilişkilerin güçlendirileceğini belirtti.

Çin, İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham döneminde iki ülke arasındaki işbirliğini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın brifinginde bir gazetecinin İngiltere'deki yeni hükümetle ilgili sorusunu yanıtladı.

Çin Başbakanı Li Çiang'ın Burnham'a bir tebrik mesajı gönderdiğini belirten Lin, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekti.

Lin, "Çin, karşılıklı saygı ve farklılıkların uygun şekilde ele alınması temelinde İngiltere ile karşılıklı ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmeyi ve ikili ilişkilerin doğru yönde ilerlemesini birlikte sağlamayı hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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