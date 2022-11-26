Çin'deki Tüketim Malları Fuarında Dış Ticaretteki Yeni Trendler Sergileniyor

ANONS (İngilizce): LIN GUANGYAO, Xinhua muhabiri:

"Çin Yiwu Uluslararası Emtia Fuarı, muhtemelen Çin'in en büyük tüketim malları fuarı. Hırdavat gereçlerinden elektromekanik makinelere, tüketim mallarından oyuncaklara ve el işi hediyelik eşyalara kadar, iş insanları burada neredeyse tüm küçük malları satın alabiliyor. Şimdi 28. Çin Yiwu Uluslararası Emtia Fuarı'ndayım. Bu seneki fuarda yeni neler var? Hadi bir bakalım."

Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinde bulunan küçük emtia merkezi Yiwu, aynı zamanda dünyanın süpermarketi olarak da biliniyor.

Bu seneki fuar 24-27 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. Etkinlikte 2.000'den fazla katılımcı yer aldı.

Bu sene fuara son yıllarda Çin'in dış ticaretinde yeni değişiklikleri gözler önüne seren tedarik zinciri temalı alan eklendi.

SES 1 (Çince): LI RUI, Zhejiang Yinghe Uluslararası Lojistik Limited Şirketi:

"Şirketimiz geleneksel 'limandan limana' hizmetten şu andaki 'kapıdan kapıya' hizmete geçti. Eskiden Çin'den ABD'ye nakliye süremiz yaklaşık 40 ila 50 gün arasıydı. Artık tüm süreçler en uygun hale getirildiğinde teslimat süremiz 15 gün olarak ayarlanabiliyor."

SES 2 (Çince): LI NA, Zhejiang Tony Tedarik Zinciri Limited Şirketi:

"Çin'den Hindistan'a mültimodal lojistik taşımacılığı yapıyoruz. Hindistan'da ülke genelinde bir dağıtım ağımız ve denizaşırı bir depo destek sistemimiz bulunuyor."

Bu seneki fuarın bir diğer yeni özelliği ise çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çeken yeni enerji temalı alan oluyor.

SES 3 (Çince): MOUHAMADOU BASSIROU ROUYE, Senegalli iş insanı:

"Ben Senegalliyim ve 10 yıldır Yiwu'da ticaret yapıyorum. Ülkemizde (güneş panelleri) satmak kolay ve fiyatlar iyi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hangzhou şehrinden bildiriyor.

(XHTV)