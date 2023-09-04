Çin'deki Lop Nor Sulak Alanı'nın Ekolojik Zenginliği
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Lop Nor sulak alanı, Tarim Nehri'nin yakınlarında yer alıyor ve çeşitli yabani hayvan türlerine ve bitkilere ev sahipliği yapıyor.
Lop Nor sulak alanından çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Yuli ilçesinde bulunan Lop Nor sulak alanı, Çin'in en uzun iç nehri olan Tarim Nehri'nin yakınlarında yer alıyor.
2.600 hektar büyüklüğündeki sulak alan, ekolojik koruma sayesinde 40'tan fazla yabani hayvan türüne, su bitkilerine ve populus euphratica gibi çöl bitkilerine ev sahipliği yapıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel