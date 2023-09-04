Çin'deki Lop Nor Sulak Alanı'nın Ekolojik Zenginliği

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Lop Nor sulak alanı, Tarim Nehri'nin yakınlarında yer alıyor ve çeşitli yabani hayvan türlerine ve bitkilere ev sahipliği yapıyor.