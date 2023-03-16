Çin'de Yeni Akıllı Ağır Yük Kamyonu Tanıtıldı

Çin'in önce gelen tren üreticisi Çin Demiryolu Araçları Şirketi (CRRC) Salı günü Shanxi eyaletinin Datong kentinde akıllı elektrikli ağır yük kamyonunun tanıtımını yaptı.

Çin'in önce gelen tren üreticisi Çin Demiryolu Araçları Şirketi (CRRC) Salı günü Shanxi eyaletinin Datong kentinde akıllı elektrikli ağır yük kamyonunun tanıtımını yaptı.

Kamyon, entegre bataryadan güç alabiliyor ya da havai kablolarla elektrik şebekesine bağlanabiliyor.

Kamyonun önemli bir özelliği, hareket halindeyken şarj olabilmesi. Bu sayede kamyonun taşımacılık verimliliği ve sürdürülebilirliği artırılabiliyor.

SES (Çince): LİU PENG, CRRC Datong Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı:

"Kamyon, uzun mesafeli taşımacılıkta, limanlarda ve kömür taşımada kullanılabilir.

Gelecekte kamyonun, otonom sürüşe geçmesi de bekleniyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Datong şehrinden bildiriyor.(XHTV)