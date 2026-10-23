Çin'de tüketim ilk üç çeyrekte ekonomik büyümeye yüzde 46,7 katkı sağladı

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BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in iç talebi güçlendirme çalışmalarının etkisiyle harcama alışkanlıklarının değişmesi sonucu öne çıkan hizmet sektörü ve akıllı ürünler, ülkenin tüketici pazarına yeni bir büyüme ivmesi kazandırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın cuma günü yaptığı açıklamaya göre, tüketimin ülkedeki ekonomik büyümeye katkısı yılın ilk üç çeyreğinde önceki iki çeyreğe göre 0,7 yüzde puan artarak yüzde 46,7'ye ulaştı. Böylece tüketim, ülkenin ekonomik büyümesine en fazla katkıda bulunan faktör olmaya devam etti.

Çin'in tüketim yapısındaki dönüşüm sürerken, hizmet tüketimi öne çıkan alanlardan biri oldu. Söz konusu dönemde hizmet sektöründeki perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak mal perakende satışlarının 4 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Teknoloji odaklı ürünler de yükselen talep kaynaklarından biri haline geldi. Bakanlığın izlediği başlıca platformlarda akıllı gözlük satışlarının değeri ilk dokuz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 artarken, dış iskelet destek cihazlarının satışı yüzde 46,4, somutlaştırılmış yapay zeka robotların satışları ise yüzde 22,6 yükseldi.

Guotai Haitong Securities tarafından yayımlanan araştırma raporuna göre, sektörün büyüme evresine girmesiyle ilk deneme aşamasını geride bırakan yapay zeka gözlükleri, kitlesel pazar aşamasına doğru ilerliyor.

Sağlık odaklı ve yeşil ürünlere yönelik talep de artmaya devam ediyor. Bakanlığın izlediği başlıca platformlarda organik gıda satışları söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarken, yeni enerjili binek araçların perakende satışlardaki payı eylül ayında yüzde 67'ye ulaştı.

Yükselişteki bu eğilimler, Çin'in tüketimi artırma ve teknolojik inovasyon ile tüketici talebi arasında daha yakın bir entegrasyonu teşvik etmeye yönelik hamleleriyle şekilleniyor. Ülke, iç talebi genişletmek, geleneksel işletmeleri güncellemek ve mal dağıtımında verimliliği artırmak amacıyla yapay zeka gibi ileri teknolojilerin ticarette kullanımını teşvik eden yeni yönergeler yayımladı.

Çin'in yapay zeka sektörü hızla büyürken, yapay zeka destekli akıllı telefonlar, akıllı bağlantılı araçlar ve insansı robotların kullanım alanları yaygınlaşıyor.

Kaynak: Xinhua