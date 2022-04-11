Çin'de tüketici fiyatları martta yüzde 1,5 arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de tüketici fiyatları martta yüzde 1,5 arttı

AA - Emre Aytekin - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'de tüketici fiyatları martta yüzde 1,5 arttı

Çin'de martta üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 8,3, tüketici fiyatları da yüzde 1,5 artış kaydetti.

Çin'de martta üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 8,3, tüketici fiyatları da yüzde 1,5 artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede fiyat artışlarına ilişkin mart ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede üretici fiyatları martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3, tüketici fiyatları da yüzde 1,5 arttı.

Analistler, tüketici fiyatlarındaki istikrara karşın üretici fiyatlarındaki belirgin yükselişin küresel enerji ve emtia fiyatlarının artmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title