Çin'de Topaç Çevirme Etkinliğinde Guinness Dünya Rekoru Kırıldı
Çin'in Jilin eyaletine bağlı Jingyu ilçesinde düzenlenen etkinlikte 'aynı anda en çok kişiyle topaç çevirme' alanında Guinness Dünya Rekoru kırıldı. Cuma günü düzenlenen etkinlikte 1.946 kişi topaç çevirdi.
Topaç çevirme etkinliğinden çeşitli görüntüler
Çin'in Jilin eyaletine bağlı Jingyu ilçesinde düzenlenen etkinlikte "aynı anda en çok kişiyle topaç çevirme" alanında Guinness Dünya Rekoru kırıldı. Cuma günü düzenlenen etkinlikte 1.946 kişi topaç çevirdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jingyu'dan bildiriyor. (XHTV)