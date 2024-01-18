Çin'de Otomobil İhracatı Rekor Kırdı

SHANGHAİ, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin malı otomobillere küresel talebin artmasıyla, ülkenin doğusunda yer alan Shanghai kentindeki Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'nde geçen yıl rekor sayıda araç ihracatı gerçekleştirildi.

Shanghai Gümrüğü'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada, Çin'in en büyük otomobil ihracat terminallerinden biri olan Waigaoqiao liman bölgesindeki Haitong limanından 2023 yılında 1,02 milyonu aşkın araç ihraç edildiği, böylece ihraç edilen araç sayısının art arda ikinci yılda 1 milyon adedi aştığı belirtildi.

Öte yandan limandan geçen yıl 800'ü aşkın dış ticaret ro-ro gemisi kalktı.

Waigaoqiao liman bölgesinde bu yılın Ocak ayının ilk yarısında da yoğunluk görülürken, söz konusu dönemde limanda 50.000'den fazla araç ihraç edildi. Buna ek olarak, yerel gümrük yetkilileri gümrük işlemlerini kolaylaştırmak için çeşitli önlemler aldı.

Bu işlek terminal, Çin'in geçen yıl büyük gelişme kaydeden araç ihracatının somut bir göstergesi olma özelliği taşıyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, ülkenin otomobil ihracatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 57,9 artışla 4,91 milyon adede ulaşarak rekor kırdı.