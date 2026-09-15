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Çin'de mal ve hizmetlerin perakende satışları ilk sekiz ayda yüzde 2,5 arttı

Çin'de mal ve hizmetlerin perakende satışları ilk sekiz ayda yüzde 2,5 arttı
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BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'de tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan mal ve hizmetlerin perakende satışları, yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'de tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan mal ve hizmetlerin perakende satışları, yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre, hizmet sektöründeki perakende satışlar söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla mal satışlarındaki yüzde 1'lik büyümeyi geride bıraktı.

Hizmet tüketiminde iletişim ve bilgi hizmetleri, turizm danışmanlığı ve kiralama hizmetleri ile kültür, spor ve eğlence hizmetleri kategorilerinde nispeten hızlı büyüme kaydedildi.

Verilere göre, ilk sekiz ayda mal satışları ve yiyecek-içecek hizmetlerinden elde edilen geliri içeren tüketim mallarının perakende satışları yıllık yüzde 1,1 artışla 32,76 trilyon yuana (yaklaşık 4,84 trilyon ABD doları) ulaştı.

Mal ve hizmetlerin çevrimiçi perakende satışları ise yüzde 4,6 artarak 13,48 trilyon yuana yükseldi. Bu kapsamda malların çevrimiçi satışları 8,42 trilyon yuan ile yüzde 4,3, hizmetlerin çevrimiçi satışları 5,06 trilyon yuan ile yüzde 5,1 artış gösterdi.

Tüketim mallarının perakende satışları, yalnızca ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarak 3,98 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua
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