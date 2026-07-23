Haberler

Çin'de Merkezi Kit'lerin Ar-Ge Yatırımları İlk Yarıda Yüzde 3,8 Arttı

Çin'de Merkezi Kit'lerin Ar-Ge Yatırımları İlk Yarıda Yüzde 3,8 Arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de merkezi hükümete bağlı kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) kilit teknolojilerde atılım için Ar-Ge yatırımları 2026 ilk yarısında yıllık %3,8 arttı. Toplam kar 1,4 trilyon yuan, sabit sermaye yatırımları ise %4,5 büyüdü.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de doğrudan merkezi hükümete bağlı kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), kilit teknolojilerde atılım sağlamaya yönelik çabalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda şirketlerin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımları, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artış gösterdi.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu (SASAC), Ar-Ge harcamalarındaki bu artışın, merkezi KİT'lerin sürdürdüğü reformlar ile sanayi yapısını dönüştürme ve iyileştirme çabalarının bir sonucu olduğunu bildirdi.

SASAC Başkanı Cheng Fubo, merkezi KİT'lerin yılın ilk yarısında çeşitli zorluk ve belirsizliklere karşı etkin önlemler alarak sürdürülebilir bir büyüme kaydettiğini ifade etti.

Kurumun son verilerine göre, söz konusu dönemde merkezi KİT'lerin toplam karı 1,4 trilyon yuana (yaklaşık 206 milyar ABD doları) ulaşırken, sabit sermaye yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüdü.

Kuruma göre merkezi KİT'ler önümüzdeki dönemde istikrarlı ekonomik performansı korumak, özgün inovasyon ile kritik teknolojilerde yeni ilerlemeler sağlamak, sanayi dönüşümü ve modernleşmeyi teşvik etmek ve reformların kararlılıkla uygulanmasını temin etmek amacıyla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Xinhua
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı

Bahçeli'den yeni parti için olay çağrı! Aman Kılıçdaroğlu duymasın
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade

Fatih Portakal da Haluk'u sattı! Verdiği ifade çok konuşulur

Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı

Murat Ülker zirveyi kaptırdı, işte Türkiye'nin en zengin ismi
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi

Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
WhatsApp'a bomba gibi 4 yeni özellik geldi

Milyonların kullandığı popüler uygulamaya 4 bomba özellik geldi
Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu

Bir ilimizin tarihini sil baştan değiştirecek keşif
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş

Pes dedirten olay! Bu paylaşımlarla eşini bile yıllarca kandırmış
Tarlada uyuyan çiftçinin gömleğine kobra girdi! Arkadaşları zamanla yarıştı

Tarlada uyurken kabusu yaşadı
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı