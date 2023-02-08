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Çin'de Kargo Taşımacılığı Yeniden Hız Kazandı

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Çin'de Kargo Taşımacılığı Yeniden Hız Kazandı

TİANJİN, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin'deki Tianjin Tren İstasyonu platformunda paketleri trenlere yükleyen personel, 8 Şubat 2023.

TİANJİN, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin'deki Tianjin Tren İstasyonu platformunda paketleri trenlere yükleyen personel, 8 Şubat 2023.

Bahar Festivali tatilinin ardından işletmeler yeniden çalışmaya ve üretime başlarken, Tianjin Tren İstasyonu'nda taşınan paketlerin hacminde önemli bir artış görülüyor. İstasyonda her gün yaklaşık 60 tren paket taşımacılığı için kullanılabiliyor. (Fotoğraf: Li Ran/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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