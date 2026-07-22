Albüm: Çin Üretimi Rüzgar Türbini Kurulum Gemisi Danimarka'ya Teslim Edildi

QİDONG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çinli COSCO Shipping (Qidong) Açık Deniz Limited Şirketi tarafından Danimarkalı bir denizcilik şirketi için özel olarak inşa edilen NG20000 tipi rüzgar türbini kurulum gemisi "Fengsheng" salı günü teslim edilerek ilk seferine çıktı.

5.600 metrekareyi aşan güvertesi, 17.600 ton yük taşıma kapasitesi ve 3.300 tonun üzerinde kaldırma gücüne sahip ana vinciyle öne çıkan gemi, 20 megavat ve üzeri rüzgar türbinlerinin kurulumunu gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: Xinhua