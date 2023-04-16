Çin'de İlk Çeyrekte Elektrikli Araç Şarj Noktaları Sayısında Artış Kaydedildi

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'de elektrikli araçlar (EV) için yeni şarj noktalarının sayısı yılın ilk çeyreğinde istikrarlı bir artış gösterdi.

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinde Guangzhou-Shenzhen otoyolu üzerindeki bir servis alanında yeni enerjili aracını şarj eden bir kişi, 27 Ekim 2022. (Fotoğraf: Li Jiale/Xinhua)

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'de elektrikli araçlar (EV) için yeni şarj noktalarının sayısı yılın ilk çeyreğinde istikrarlı bir artış gösterdi.

Çin Elektrikli Araç Şarj Altyapısını Destekleme İttifakı (EVCIPA) verilerine göre, 2023'ün Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artışla yaklaşık 632.000 şarj noktası daha eklendi.

Mart ayı sonu itibarıyla Çin'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,9 artışla 5,84 milyondan fazla şarj noktası bulunuyor.

İlk çeyrekte, yeni enerjili araçların perakende satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 artarak 1,31 milyon adede ulaştı.