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Çin'de Hortum Felaketi: 5 Ölü, 33 Yaralı

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Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde meydana gelen hortum felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Baiyun ilçesinde gerçekleşen olayda 141 fabrika hasar gördü.

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde etkili olan hortum nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Xinhua ajansının haberine göre, Guangzhou'ya bağlı Baiyun ilçesinde öğleden sonra hortum meydana geldi.

Yetkililer, hortum sebebiyle 5 kişinin öldüğünü, 33 kişinin de yaralandığını belirtti.

Baiyun'da 141 fabrika hasar görürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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