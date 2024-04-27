Çin'de Hortum Felaketi: 5 Ölü, 33 Yaralı
Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde meydana gelen hortum felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Baiyun ilçesinde gerçekleşen olayda 141 fabrika hasar gördü.
Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde etkili olan hortum nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Xinhua ajansının haberine göre, Guangzhou'ya bağlı Baiyun ilçesinde öğleden sonra hortum meydana geldi.
Yetkililer, hortum sebebiyle 5 kişinin öldüğünü, 33 kişinin de yaralandığını belirtti.
Baiyun'da 141 fabrika hasar görürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.