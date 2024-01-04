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Çin'de geliştirilen insansı robot CL-1 merdiven çıkabiliyor ve yokuş aşağı yürüyebiliyor

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Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde bir teknoloji firması tarafından geliştirilen insansı robot CL-1, dengeli bir performansla merdiven çıkabiliyor ve yokuş aşağı yürüyebiliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor.

CL-1 robotunun çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde bir teknoloji firması tarafından geliştirilen insansı robot CL-1, dengeli bir performansla merdiven çıkabiliyor ve yokuş aşağı yürüyebiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Teknoloji Güncel Haberler

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