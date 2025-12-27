Çin'de İlk 11 Ayda Yükselen ve Geleceğe Yönelik Sektörlerde 1 Milyondan Fazla Yeni Şirket Kuruldu

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'de yükselen ve geleceğe yönelik sektörlerdeki ivme bu yıl da devam etti. Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin verilerine göre ocak-kasım döneminde bu alanlarda yaklaşık 1,01 milyon yeni şirket kuruldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış anlamına geliyor.

Yeni nesil bilgi teknolojisi, yüksek kaliteli ekipman üretimi ve yeni malzemelerle öne çıka yükselen sektörlerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 775.000 yeni şirket kuruldu.

Gelecekteki sağlık hizmetleri, gelecekteki akıllı teknolojiler ve gelecekteki enerji gibi geleceğe yönelik sektörler hızla büyüdü. Bu sektörlerde kurulan yeni şirketlerin sayısı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,8 artışa 283.000'e ulaştı.

Birkaç öncü sektörde büyük çaplı artışlar kaydedildi. Üretken yapay zeka alanındaki yeni şirketlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 29 kattan fazla arttı. İnsansı robot sektöründe yeni kurulan şirketlerin sayısı yüzde 48,9 artarak, geleceğe yönelik sektörlerin bir başka itici gücü haline geldi.

Hükümet, yüksek teknoloji ve stratejik gelişmekte olan sektörlerdeki büyümenin, Çinli şirketlerin daha ileri, inovasyon odaklı bir gelişime doğru ilerlemesine yardımcı olduğunu, Çin'in endüstriyel sistemini küresel değer zincirinin orta-üst segmentine doğru ilerlettiğini ve yüksek kaliteli büyümeye yeni bir canlılık kattığını belirtti.