Çin'de Demiryolu Teknisyenleri, İşçi Bayramı'nda da Yoğun Mesai Yaptı

Çin'in güneyinde yer alan Nanning kentinde yaklaşık 1.000 hızlı tren teknisyeni, İşçi Bayramı tatili boyunca 139 adet hızlı tren ünitesinin denetimini ve bakımını yapmak için görevlerinin başında kalarak yolcuların güvenli seyahat etmesini sağladı.