Çin'de Bahar Festivali Tatil Sezonunda Seyahat Piyasası Yeniden Yükselişe Geçecek

SHANGHAİ, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'de çevrimiçi seyahat platformlarının verileri, artan iç turizm ve toparlanan dış turizm ile Bahar Festivali'nde yapılacak seyahat sayısının son üç yılın en yükseği olacağını gösterdi.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Kunming'deki Kunming Changshui Uluslararası Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelen dedesi ile çak yaparak selamlaşan kız, 15 Ocak 2023. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

SHANGHAİ, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'de çevrimiçi seyahat platformlarının verileri, artan iç turizm ve toparlanan dış turizm ile Bahar Festivali'nde yapılacak seyahat sayısının son üç yılın en yükseği olacağını gösterdi.

İnsanlar aileleriyle biraraya gelmek için memleketlerine gittiklerinden Bahar Festivali tatil sezonunda eyaletler arası seyahat revaçta. Birçok kişi, Çin'in Kovid-19'a ilişkin yönetim seviyesini düşürmesinden sonra çok daha kolay ve rahat hale gelen uzun mesafeli yolculuklar yapmayı planlıyor.

Trip.com Grup'tan elde edilen veriler, Bahar Festivali tatilindeki uzun mesafe seyahat rezervasyonlarının, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla, şirketin toplam seyahat rezervasyonlarının yüzde 70'ini oluşturduğunu gösterdi.

Turistler ülkenin güneyinde sıcak hava ve güneşin keyfini çıkarmayı veya kuzeyde buz ve karla kucaklaşmayı tercih ediyor. Çevrimiçi turizm platformu TravelGo'ya göre, ülkenin güneyindeki Xishuangbanna, Sanya ve Xiamen ile kuzeydoğusundaki Jilin eyaletindeki Changbai Dağları gibi turistik noktalar tatil boyunca en popüler yerler arasında yer alıyor.

Pandemi sırasında daha çok tercih edilen kısa mesafeli seyahat de, yine bu Bahar Festivali tatilinde turistler arasında popüler olmaya devam ediyor. İnsanlar memleketlerine döndükçe, küçük kentlerin yakınlarındaki turistik bölgelere yapılan kısa mesafeli turlar popülerlik kazanıyor.

Aynı şekilde, ülkede Kovid-19 müdahalesinin optimize edilmesi sonucu denizaşırı seyahatlerdeki kısıtlamalar kaldırıldığından ve sınır ötesinde yaşayan personel değişimi teşvik edildiğinden, yurt dışı seyahatler de çeşitli seyahat platformlarında artan ilgi görüyor.

Trip.com Grup'tan elde edilen veriler, Bahar Festivali tatili sırasında Makao'ya uçak bileti talebinin geçen festivalden yüzde 97, otellere olan talebin de yüzde 57 oranında arttığını gösterdi. Ana karadan Hong Kong'a uçak bileti rezervasyonlarının sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 31 kattan fazla arttı.

Yerel çevrimiçi seyahat acentesi olan Lvmama'ya göre, çok sayıda turist sınırlı uçuş seferleri ve yüksek seyahat maliyetleri nedeniyle Bahar Festivali sırasında giden yurt dışı seyahatler için hala bekleyip görme yaklaşımına sahip.

Çin Turizm Akademisi Başkanı Dai Bin, bu yıl yurtdışına seyahat eden insan sayısının artmasının, seyahat operatörleri ve yatırım kurumlarının sektörün toparlanmasına duyulan güveni artıracağını söyledi.