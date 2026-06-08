Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han'dan Çin-Belarus Ekonomik ve Ticari İşbirliğini Genişletme Çağrısı

MİNSK, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen "Herkese Büyük Pazar: Çin'e İhracat Yapın" adlı özel etkinliğe katıldı. Han pazar günü düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin genişletilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Belarus'un Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni olumlu karşılayıp inisiyatife aktif olarak katılan ilk ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Han, Belarus'u Avrasya bölgesindeki önemli ticaret ve ekonomi ortaklarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Han, ikili ticaretin sürdürülebilir gelişimi için elverişli koşullar yaratmak ve açık bir küresel ekonominin inşasını ortaklaşa ilerletmek üzere Belarus ile politika uyumunu ve sanayi işbirliğini güçlendirmeye, ticaret kanallarını kolaylaştırmaya, ticaret hacmini genişletmeye, yeni dijital ekonomi biçimleri geliştirmeye ve Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi aracılığıyla verimli ve rahat ulaşımı teşvik etmeye istekli olduklarını belirtti.

Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın bu yıl başladığını hatırlatan Han, dışa açılım ve ortak kalkınma için dünya ülkeleriyle fırsatları paylaşma şeklindeki temel politikalarına bağlılıklarının sürdüğünü ifade etti. Çin'in geçen yıl başlattığı "Herkese Büyük Pazar: Çin'e İhracat Yapın" adlı etkinlik serisi, ticaret ortaklarıyla işbirliğini genişletme, kalkınmanın önündeki zorlukları ortaklaşa aşma, çok taraflı ticaret sistemini ve serbest ticareti destekleme ve dünya ekonomisine pozitif enerji katma amacıyla düzenleniyor.

Han, Minsk'teki özel oturumun, "Çin'e İhracat Yapın" etkinlikleri kapsamında 2026 yılında yurtdışında düzenlenen ilk etkinlik olduğuna dikkat çekti. Han, 40'tan fazla Çinli işletmeyle 200'den fazla Belaruslu işletmeyi bir araya getiren etkinliğin, Belarus ürünlerinin Çin pazarına girmesine yönelik bir kanal sağladığını söyledi.

Han, Belarus'un fırsatları değerlendirmesi, Çin ile ticari işbirliğinin kapsamını genişletmeye devam etmesi, iki taraf için de kazan-kazan sonuçları elde etmesi ve Çin-Belarus ekonomik ve ticari işbirliğinde yeni bir sayfa açılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı.

Çin Ticaret Bakanlığı ve Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe, her iki ülkeden 500'ün üzerinde siyasetçi ve iş dünyası temsilcisi katıldı. Etkinlik sırasında iş görüşmeleri gerçekleştiren iki ülke şirketleri, çok sayıda işbirliği projesi konusunda anlaşmaya vardı.

Kaynak: Xinhua