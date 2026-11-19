SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Asya-Pasifik topluluğunun inşasında inovasyonun önemini vurguladı.

Xi perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Xi, bilim ve teknoloji alanındaki etkileşim ve işbirliğinin teşvik edilmesi, inovasyon sonuçlarından yararlanılmasının kolaylaştırılması ile açık, adil, hakkaniyetli ve ayrımcı olmayan bir işbirliği ortamı oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua