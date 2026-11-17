SHENZHEN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı yeni seviyelere çıkarmak ve iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Peru ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori ile bir araya geldi. Fujimori, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere Shenzhen'de bulunuyor.

Xi, görüşmede Çin'in art arda 12 yıldır Peru'nun en büyük ticaret ortağı ve en büyük ihracat pazarı olduğunu belirtti. Çin-Peru serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin protokolün yaklaşık iki hafta önce resmen yürürlüğe girdiğini de hatırlatan Xi, Çinli şirketlerin katılımıyla inşa edilen Chancay Limanı'nın Asya ile Latin Amerika arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine güçlü bir ivme kazandırdığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua