Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, G20 Zirvesi'ne Katıldı
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BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 17. G20 Liderler Zirvesi'nin yapılacağı alana yürürken, 15 Kasım 2022. Xi zirvede, "Zamanımızın Zorluklarını Çözmek ve Daha İyi Bir Gelecek İnşa Etmek İçin Birlikte Çalışalım" başlıklı bir konuşma yaptı.
BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 17. G20 Liderler Zirvesi'nin yapılacağı alana yürürken, 15 Kasım 2022.
Xi zirvede, "Zamanımızın Zorluklarını Çözmek ve Daha İyi Bir Gelecek İnşa Etmek İçin Birlikte Çalışalım" başlıklı bir konuşma yaptı. G20 zirvesi Salı günü Bali'de başladı. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel