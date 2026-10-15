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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 140. Kanton Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 140. Kanton Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kanton Fuarı olarak da bilinen 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi. Xi mesajında, kuruluşundan bu yana geçen 70 yılda fuarın ticari ilişkileri geliştirdiğini ve açık dünya ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kanton Fuarı olarak da bilinen 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi.

Xi çarşamba günü gönderdiği mesajda, kuruluşundan bu yana geçen 70 yılda Kanton Fuarı'nın Çin ile diğer ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını, Çin'in üst düzey dışa açılımını genişletmesine ve açık bir dünya ekonomisinin inşasını teşvik etmesine olanak sağlayan etkili bir platform işlevi gördüğünü belirtti.

Xi, yeni koşullar altında küresel kalkınma ve refaha yeni bir ivme kazandırmak amacıyla Çin'in çok taraflı ticaret sistemini korumak, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz işleyişini sağlamak, karşılıklı fayda sağlayan uluslararası ekonomik ve ticari işbirliği alanını genişletmek ve herkesin yararına olan, kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek için dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Fuar, çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı.

Kaynak: Xinhua
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