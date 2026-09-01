Xi: Çin ve Özbekistan işbirliğinde yeni 'altın on yıl' başlatmaya hazır

BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Özbekistan'ın aralarındaki kapsamlı stratejik ortaklığın 10. yıldönümünü kutladığı bu dönemde, ikili ilişkilerde yeni bir "altın on yıl" dönemini başlatmak üzere Özbekistan ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, pazartesi günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

İki tarafa ikili işbirliğini ilerletmek üzere birlikte çalışma çağrısında bulunan Xi, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun yüksek kaliteli inşasının ilerletilmesi, yapay zeka ve çölleşmeyle mücadele gibi alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve karşılıklı fayda ile kazan-kazan sonuçlarının gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Xi, yerel düzeydeki etkileşimlerin ivmesinin sürdürülmesi, iki ülkede karşılıklı olarak kültür merkezlerinin kurulmasına hız verilmesi, eğitim ve yoksulluğun azaltılması gibi alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve iki halk arasında karşılıklı anlayışın teşvik edilmesi yönünde çaba gösterilmesinin önemine dikkat çekti.

Xi, iki tarafın kolluk kuvvetleri ve güvenlik alanındaki işbirliği mekanizmalarından etkin şekilde yararlanması, terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıktan oluşan "üç kötücül güç" ile mücadelede birlikte çalışması ve güvenlik bariyerini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Xi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kurucu üyeleri olarak Çin ve Özbekistan'a, Tianjin Zirvesi'nin sonuçlarını tam olarak hayata geçirmek ve bölgede kalkınma ve refahı teşvik etmek üzere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Mirziyoyev ise Xi'nin liderliğinde sürekli olarak büyük kalkınma başarıları kaydeden Çin'e içten tebriklerini iletti. Çin'in küresel zorluklara özgüven ve kararlılıkla karşılık verdiğini belirten Mirziyoyev, Çin modernleşmesinin geleceğinin parlak olduğuna tam olarak inandığını dile getirdi.

Özbekistan ve Çin arasında köklü bir dostluk bulunduğunu ve iki ülkenin her zaman birbirini anlayıp desteklediğini kaydeden Mirziyoyev, Xi'nin vizyonunun Özbekistan-Çin ilişkileri için geniş ufuklar açtığını ve iki taraf arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin kapsamlı şekilde geliştirilmesine yön verdiğini ifade etti.

Özbekistan'ın Çin ile ilişkilerini geliştirme konusundaki kararlılığının sarsılmaz olduğunu belirten Mirziyoyev, uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin bu tutumun değişmeyeceğini vurguladı.

Mirziyoyev, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, ticaret ve yatırımı genişletmek, tarım, ulaştırma, enerji, madenler, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek, halklar arası etkileşimleri teşvik etmek, terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıktan oluşan "üç kötücül güç" ile ortaklaşa mücadele etmek ve ikili ilişkileri bir üst seviyeye taşımak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Xi'nin önerdiği dört küresel inisiyatifi son derece takdir ettiklerini belirten Mirziyoyev, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün gelişimini teşvik etmek ve uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa korumak üzere Çin ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua