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Xi Jinping, Ekvador Devlet Başkanı ile Görüştü

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Ekvador Devlet Başkanı Noboa ile Beijing'de bir araya gelerek Latin Amerika'nın barış ve istikrarını vurguladı, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında enerji, madencilik, altyapı ve dijital ekonomi alanlarında işbirliği çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, salı günü Beijing'de Ekvador Devlet Başkanı Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azin ile bir araya geldi.

Xi, Latin Amerika ülkelerini bağımsızlıklarını ve kendi kendine yeterliliklerini savunmaları, ulusal çıkarları doğrultusunda diğer ülkelerle işbirliğini sürdürmeleri ve bölgesel barış ile istikrarı korumaları konusunda desteklediklerini söyledi.

Xi, Latin Amerika ve Karayipler'in bir barış bölgesi olma statüsünün korunması, bölge ülkelerinin kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerinin kesintiye uğratılmaması ve söz konusu ülkelerin işbirliği ortaklarını bağımsız şekilde seçme hakkına müdahale edilmemesi gerektiğini kararlılıkla savunduklarını vurguladı.

Xi ayrıca, Çin ve Ekvador'a kalkınma stratejilerini daha uyumlu hale getirmeleri ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak inşasına ilişkin eylem planını hayata geçirmeleri çağrısında bulundu.

İki ülkenin enerji, madencilik, altyapı inşası ve finans gibi alanlardaki işbirliği projelerini başarıyla hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayan Xi, dijital ekonomi, yeşil kalkınma, yeni enerji ve yapay zeka alanlarında da işbirliği fırsatlarının etkin şekilde değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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