SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Asya-Pasifik bölgesinde ortak refaha ulaşmak için inovasyon odaklı büyümeye ivme kazandırılması çağrısında bulundu.

Xi çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'nin açılışında konuşma yaptı.

Xi, bilimsel ve teknolojik inovasyon ortaklıklarının geliştirilmesi, dijital ekonomi ve yapay zeka işbirliğinin derinleştirilmesi ve yeşil ve düşük karbonlu dönüşümün teşvik edilmesi için çaba sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Xi, Asya-Pasifik'e birlikte refaha ulaşmak için karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları sağlayacak yolları genişletme çağrısı yaptı.

Xi, açık bir Asya-Pasifik ekonomisi geliştirmek üzere ticaret ve yatırım engellerinin ortadan kaldırılması ve aynı zamanda hem verimlilik hem de adaleti sağlayacak kapsayıcı ve dengeli bir kalkınmanın teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın (2026-2030), hem Asya-Pasifik bölgesinde hem de daha geniş bir coğrafyada ekonomik büyüme açısından bir dizi fırsat sunduğuna işaret eden Xi, ülkenin bu ayrıntılı kalkınma planını, küresel iş dünyasına yönelik bir işbirliği daveti diye nitelendirdi.

Xi, Çin'in süper büyük ve dışa açık pazarını, geniş kalkınma olanaklarını ve karşılıklı ilerlemeyi teşvik eden işbirliği ortamını, küresel iş dünyasının hizmetine sunduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua