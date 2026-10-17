Çin, beş kent kümesinde dört yıllık hidrojen pilot programlarını onayladı

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BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin, beş kent kümesinde kapsamlı hidrojen enerjisi uygulamalarına yönelik dört yıllık pilot programları onayladı.

Hükümetin cuma günü açıkladığı genelgeye göre programlar, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesini, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ni ve İç Moğolistan'ın doğusu da dahil olmak üzere Çin'in kuzeybatısını Yangtze Nehri Deltası'na, Xinjiang'ı Chengdu-Chongqing ikiz şehir ekonomik çemberine ve Sarı Nehir kıvrımını orta kesimdeki Ovalar'a bağlayan üç bölgeler arası grubu kapsayacak.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun ortak yayımladığı genelgede, program kapsamındaki kentlere dört önceliğin uygulanmasını hızlandırma çağrısı yapılıyor. Önceliğe sahip görevler olarak hidrojen teknolojisi ve ekipmanlarının geliştirilmesi, endüstriyel hidrojen projeleri, yakıt hücreli araçların yaygınlaştırılması ve hidrojen dolum istasyonlarının inşası listeleniyor.

Üç kurum, pilot programları değerlendirirken, elde edilen sonuçlar, merkezi hükümetin ödül fonlarının tahsisinde temel alınacak. Genelgede hidrojen kullanım maliyetlerinin düşürülmesi ve sağlanan tasarrufun son kullanıcılara yansıtılması amacıyla fonların gecikmeden ödenmesi ve yalnızca hidrojen enerjisi uygulamalarını desteklemekte kullanılması gerektiği vurgulandı.

Çin, sanayi ve ulaşım sektörlerinde daha temiz enerji kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyor. Yenilenebilir elektrikle üretilen hidrojenin, karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olabileceği, öte yandan yüksek maliyetlerin ve depolama ve taşımacılık zorluklarının, hidrojenin daha geniş çapta benimsenmesinin önündeki engeller olmayı sürdürdüğü belirtiliyor.

Resmi verilere göre, an itibarıyla dünyanın en büyük hidrojen üreticisi ve tüketicisi olan Çin'de hidrojen üretimi 2025 yılında 39 milyon tonu aştı.

Mart ayında yayımlanan bir politika belgesi uyarınca Çin, 2030 yılına kadar ülke genelindeki yakıt hücreli araç sayısını 100.000'e çıkarmayı hedefliyor. Dört yıllık pilot program kapsamında her kent kümesinin, merkezi hükümetten en fazla 1,6 milyar yuan (yaklaşık 238 milyon ABD doları) ödül fonu alabileceği kaydediliyor.

Kaynak: Xinhua