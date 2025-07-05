Çin Başbakanı Li Qiang, Yunanistan'da Ekonomik İşbirliği Vurgusu Yaptı

Çin Başbakanı Li Qiang, Yunanistan'da Ekonomik İşbirliği Vurgusu Yaptı
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Çin Başbakanı Li Qiang, Yunanistan'ın Rodos adasında Yunanistan Başbakan Yardımcısı Kostis Hatzidakis ile bir araya geldi. Görüşmede ekonomik işbirliği, özellikle enerji ve yapay zeka alanlarında ortaklık geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

RODOS, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Yunanistan'ın Rodos adasında Yunanistan Başbakan Yardımcısı Kostis Hatzidakis ile bir araya geldi.

Li cuma günkü görüşmede tamamlayıcı avantajlardan yararlanmak, Pire Limanı projesini yüksek kalitede hayata geçirmek ve ikili ticareti daha dengeli ve verimli şekilde geliştirmek üzere Yunanistan'la çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Temiz enerji, enerji iletim ve dönüşümü ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek ve ekonomik büyüme için yeni itici güçleri teşvik etmek üzere Yunanistan ile çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Li, Çinli şirketlerin piyasa ilkeleri doğrultusunda Yunanistan'a aktif yatırım yapmalarını destekleyip teşvik ettiklerini belirtti.

Li, iki ülkenin medeniyetler arası karşılıklı anlayışı teşvik etmeye, turizm başta olmak üzere halklar arası etkileşimi kolaylaştırmaya ve iki halk arasındaki dostluğu güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Çin ile Avrupa Birliği'nin kapsamlı ortak çıkarlara sahip olduğuna dikkat çeken Li, tek taraflılık ve korumacılığın küresel ölçekte yükselişe geçtiği bu dönemde, Çin ve AB'nin çok taraflılığı ve serbest ticareti destekleyen güçlü bir mesaj vermesi gerektiğini ifade etti. Li ekonomik küreselleşme ile uluslararası ekonomik ve ticaret düzeninin korunması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Li, Yunanistan'ın Çin-AB ilişkilerinin geliştirilmesinde yapıcı bir rol oynamaya devam etmesini temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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