Çin Başbakanı: İkili Ticareti Artırmak İçin Vietnam'la Çalışmaya Hazırız

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, sürekli olarak ikili ticaretin kapsamını genişletmek ve kalitesini artırmak üzere Vietnam ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li pazartesi günü Vietnam Başbakanı Le Minh Hung ile Hung'un talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Li, karşılıklı fayda sağlayan daha üst düzey sonuçlar elde etmek amacıyla kalkınma stratejileri arasındaki uyumu derinleştirmek, ikili ticaretin kapsamını genişletip kalitesini artırmak, altyapı bağlantı imkanlarını geliştirmek, sınır ötesi ekonomik işbirliği bölgelerinin geliştirilmesine hız vermek ve enerji ve maden kaynakları, dijital ekonomi, yapay zeka ve finans gibi alanlarda işbirliğini genişletmek üzere Vietnam ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Küresel olarak tek taraflılık ve korumacılığın yükselişte olduğuna dikkat çeken Li, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü gibi çok taraflı platformlarda Vietnam ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye, bu yıl ve gelecek yıl düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapma konusunda birbirlerini desteklemeye, açık bir Asya-Pasifik ekonomisi inşasını teşvik etmeye ve serbest ticaret ve ekonomik küreselleşmeyi korumaya istekli olduklarını dile getirdi.

Hung ise Vietnam-Çin ilişkilerinde yakalanan güçlü ivmenin devam ettiğini belirterek, Vietnam Komünist Partisi ve hükümetinin, Vietnam ile Çin arasındaki dostluğa büyük önem verdiğini ve Çin ile ilişkilerin geliştirilmesini her zaman stratejik bir tercih ve ülkenin dış politikasında birincil öncelik olarak gördüğünü ifade etti.

Daha fazla Çinli şirketin Vietnam'da yatırım yapmasını ve iş kurmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hung, Vietnam tarafı olarak bu doğrultuda elverişli koşullar yaratmaya istekli olduklarını kaydetti.

Çin'in bu yılki APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapmasına destek verdiklerini ifade eden Hung, ortak çıkarları korumak üzere Çin ile çok taraflı iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua