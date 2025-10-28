Çin Başbakanı Li Qiang, Malezya ile İşbirliğini Güçlendirme Sözü Verdi

KUALA LUMPUR, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Malezya ile çok taraflı koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Li, salı günü Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya geldi. Li, Çin'in ortaya koyduğu dört büyük küresel inisiyatifi hayata geçirmek, gerçek çok taraflılığı uygulamak ve uluslararası eşitlik ve adaleti korumak üzere tüm taraflarla çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Malezya'nın 13. Kalkınma Planı ile uyumu güçlendirmeyi istediklerini kaydeden Li, iki ülke arasındaki 5 Yıllık Ekonomik ve Ticari İşbirliği Programı'nın uygulanmasını derinleştirerek ikili ekonomik ve ticari ilişkileri daha da sağlamlaştırmaya istekli olduklarını da ifade etti.