Çin Başbakanı Li, Karadağ Başbakanı Spajic ile Görüştü

DALİAN, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'na katılmak için Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Dalian kentinde bulunan Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile bir araya geldi.

Salı günkü toplantıda içinde bulunduğumuz yılın Çin ile Karadağ arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 20. yıldönümü olduğunu hatırlatan Li, Karadağ'ı her zaman Orta ve Doğu Avrupa'nın iyi bir dostu ve ortağı olarak gördüklerini ve birleşik, istikrarlı ve müreffeh bir Karadağ görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolunu izleme konusunda Karadağ'ı desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Li, karşılıklı saygı ve eşitliği korumak, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırmak, birbirlerinin temel çıkarlarını kararlılıkla desteklemek ve çok yönlü, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmek üzere Karadağ ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Li, Çin'in ikili ticaretin daha optimize ve dengeli şekilde geliştirilmesini teşvik etmek, yüksek kaliteli altyapı inşasını ilerletmek ve bilgi, iletişim, yeşil enerji, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini genişletmek üzere Karadağ ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Karadağ'a özgü yüksek kaliteli ürün ithalatını artırmak ve daha fazla sayıda yetkin ve saygın Çinli şirketi Karadağ'da yatırım yapmaya teşvik etmek istediklerini vurgulayan Li, Karadağ'ın da Çinli şirketler için eşit, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamaya devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Li, Karadağ'ın Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin doğru yönde gelişmesini teşvik etmede aktif rol oynamasını temenni ettiklerini de dile getirdi.

Spajic ise Çin'i önemli bir ortak olarak gördüklerini, Karadağ'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği değerli destekten dolayı Çin'e minnettar olduklarını ve ticaret, yatırım, altyapı, yeşil ekonomi, bilim, teknoloji, eğitim ve turizm gibi alanlarda Çin ile işbirliğini sürekli olarak teşvik etmeye hazır olduklarını söyledi.

Çin'in uluslararası ilişkilerdeki kritik rolüne ve etkisine büyük önem verdiklerini kaydeden Spajic, AB'ye katılımlarının ardından AB-Çin tatbiki işbirliğine köprü işlevi görmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua