Çin Başbakanı Li, Yaz Davos Forumu'nda Uluslararası İş Dünyası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

DALİAN, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde Yaz Davos olarak da bilinen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı kapsamında düzenlenen uluslararası iş dünyası temsilcilerine yönelik sempozyuma katıldı.

Çarşamba günü düzenlenen etkinliğe 30'dan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 150 iş dünyası temsilcisi katıldı.

Temsilcilerin değerlendirmelerini dinleyen Li, günümüzün geri döndürülemez eğilimi olan açıklık ve işbirliğinin, aynı zamanda da ülkelerin kalkınmalarını genişletmesinin vazgeçilmez bir gereksinimi olduğunu söyledi.

Li, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun, Çin'in açıklık ve işbirliğine yönelik tarihi eğilimini sürdüreceğini, uluslararası ticaret ve yatırıma derinlemesine katılım sağlayacağını ve Çin pazarı ile uluslararası pazarlar arasındaki bağlantı imkanlarını ve entegrasyonu teşvik edeceğini dile getirdi.

Çin'in iç pazarını dünyadaki diğer ülkelerle paylaştığını ifade eden Li, tüm ülkelerden daha fazla kaliteli ürün ithal etmeye ve dengeli ticaret gelişimini teşvik etmeye istekli olduklarını vurguladı.

Ülkenin endüstriyel rekabet gücünün, sübvansiyonlardan değil, eksiksiz endüstriyel sistemi, devasa pazarı, sağlam inovasyon ekosisteminin oluşturduğu kapsamlı avantajları ve işletmelerin uzun vadeli ve aralıksız çabalarından kaynaklandığını söyleyen Li, ülkenin endüstriyel sübvansiyonlarının, Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına sıkı sıkıya uyduğunu ifade etti.

Başbakan, Çin pazarının, imalat sektörünün ve altyapısının güncellenmesinin, daha fazla büyüme potansiyeli, daha verimli bir endüstriyel ekosistem ve daha iyi genel koşullar yaratacağını ve çok sayıda yatırım fırsatı sunacağını belirtti.

Li, hükümet olarak, küresel şirketlere kaliteli hizmetler sunmak, hizmet sektörünün dışa açılımını genişletmek ve yabancı sermayeli işletmelere tam olarak yerli şirket muamelesinde bulunulacağı garantisini vermek üzere her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.

Sempozyuma katılan iş dünyası temsilcileri ise küresel ekonomik belirsizliklerin ön planda olduğu günümüz dünyasında Çin'in, yeşil dönüşüm ve teknolojik inovasyon gibi alanlarda dikkate değer başarılar kaydetmiş güvenilir ve uzun vadeli bir ortak olduğunu belirtti.

Çin'in geleceğe yönelik kalkınma beklentilerine ilişkin iyimserliklerini dile getiren temsilciler, Çin'e yönelik yatırımlarını artırma ve ülkenin yüksek kaliteli kalkınmasının sunduğu fırsatlardan yararlanma kararlılıklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua