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BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, önde gelen uluslararası ekonomi kuruluşlarının başkanlarıyla birlikte "1+10" Diyaloğu toplantısını düzenleyecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, cuma günü yaptığı açıklamada, toplantının 2 Aralık'ta ülkenin doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde gerçekleştirileceğini söyledi. Sözcü, toplantıya Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreter Vekili Pedro Manuel Moreno, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktör Yardımcısı Laura Thompson, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri Mathias Cormann, Uluslararası Ödemeler Bankası Genel Müdürü Pablo Hernandez de Cos, Finansal İstikrar Kurulu Başkanı Andrew Bailey ve Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi'nin katılacağını belirtti.

Sözcü, toplantının "İnovasyon Yoluyla Sürdürülebilir Büyümenin Desteklenmesi, Açıklık Yoluyla Ortak Kalkınmanın Teşvik Edilmesi" temasıyla düzenleneceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua