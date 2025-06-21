Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, St. Petersburg Ekonomik Forumu'na Katıldı

ST. PETERSBURG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılarak "İnsanlığın Ortak Değerlerini Savunmak ve Çok Yönlü Bir Dünyayı Teşvik Etmek" başlıklı bir konuşma yaptı. Ding, forum çerçevesinde çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.