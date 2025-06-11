Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Kuşak ve Yol Konferansı'nda Yabancı Konuklarla Görüştü

CHENGDU, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, 2. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı'na katılmak üzere ülkeye gelen bazı yabancı konuklarla ayrı ayrı görüştü. Konferans, 10-12 Haziran tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenleniyor.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Ding, salı günü Sırbistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Marina Ragus ile bir araya geldi. Ding, iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, başlıca endişeleri ve temel çıkarları konusunda birbirlerini desteklemek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirmek, bilim ve teknoloji inovasyonuna yönelik işbirliğini ikili ilişkilerde yeni bir büyüme potansiyeline dönüştürmek ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Sırbistan topluluğunun inşasında daha fazla başarıya ulaşılmasını teşvik etmek üzere Sırbistan ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Ragus ise Çin ile aralarındaki dostluğa büyük değer verdiklerini, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını vurguladı. Ragus, iki ülke arasında ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek amacıyla yatırım, ekonomi ve ticaret ve bilim ve teknoloji gibi alanlarda Çin ile tatbiki işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

Ding, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Ramatov Açılbay Cumaniyazoviç ile de görüştü. Ding, karşılıklı siyasi güveni ve uzun soluklu dostluğu sağlamlaştırmak, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu derinleştirmek ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki işbirliği kapsamında bağlantı, ekonomi ve ticaret ve bilim ve teknoloji inovasyonu gibi alanlarda derinlemesine ve somut işbirliğini teşvik etmek üzere Özbekistan ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ramatov da iki ülke liderleri arasında varılan stratejik mutabakatın rehberliğinde Çin ile tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sürekli gelişimini teşvik etmeye istekli olduklarını söyledi.

İran Bilim, Teknoloji ve Bilgiye Dayalı Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyin Afşin ile de bir araya gelen Ding, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatın rehberliğinde Çin-İran kapsamlı işbirliği planını hayata geçirmek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek ve iki ülke halkına daha somut faydalar sağlamak için bilim ve teknoloji alanındaki işbirliği potansiyelinden daha fazla yararlanmak üzere İran ile ortak çaba göstermeye istekli olduklarını belirtti.

Afşin ise Çin ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Afşin, Çin ile halklar arası ilişkileri güçlendirmeye, iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği planının uygulanmasını teşvik etmeye ve bilim ve teknoloji işbirliğinde yeni ilerlemeler kaydetmeye istekli olduklarını söyledi.