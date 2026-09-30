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Çin Başbakan Yardımcısı Ding, 2026-2030'da yeşil dönüşümü hızlandıracağını söyledi

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Çin Başbakan Yardımcısı Ding, 2026-2030'da yeşil dönüşümü hızlandıracağını söyledi
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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, ülkesinin 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) yeşil dönüşümü hızlandıracağını söyledi. Ding, Beijing'deki konsey toplantısında daha iddialı yeşil hedefler ve daha sıkı kurumsal sistem oluşturacaklarını belirtti.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) ekonomik ve sosyal kalkınmanın her alanında yeşil dönüşümü hızlandıracağını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Çin Uluslararası Çevre ve Kalkınma İşbirliği Konseyi Başkanı olan Ding, salı günü konseyin başkent Beijing'de düzenlenen 2026 yılı genel kurul toplantısında konuşma yaptı.

Çin'in ekolojik koruma alanındaki muazzam başarılarının uluslararası düzeyde takdirle karşılandığına dikkat çeken Ding, Çin'in, 15. Beş Yıllık Plan döneminde daha iddialı yeşil ve düşük karbonlu kalkınma hedefleri belirleyeceğini, daha güçlü önlemler alacağını ve daha sıkı bir kurumsal sistem oluşturacağını belirtti.

Ding, yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı teşvik etmek ve küresel iklim yönetişimine ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunmak üzere somut adımlar atmaya yönelik ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Ding, bilimsel ve teknolojik inovasyon yoluyla yeşil üretkenliğin teşvik edilmesinin ve açıklık ve işbirliği yoluyla küresel çevre ve iklim yönetişiminin iyileştirilmesinin önemini vurguladı.

Çin'in her zaman olduğu gibi konseyin gelişimini güçlü şekilde destekleyeceğini belirten Ding, tüm üyeler ve uzmanların, güzel bir Çin'in inşası ve küresel sürdürülebilir kalkınmaya bilgelik ve güç katmaya devam etmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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