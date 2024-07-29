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Çin-Avrupa Yük Treni Shijiazhuang'dan Hareket Etti

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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü birbirine bağlayan yeni bir uluslararası yük treni güzergahı faaliyete geçti. Tren, 110 standart konteyner dolusu çeşitli malları taşıyarak 7.800 kilometrelik bir mesafeyi kat edecek ve bu malların bir kısmını Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan ve diğer ülkelere teslim edecek.

ÇEKİM TARİHİ: 27 Haziran 2024

Shijiazhuang'dan hareket eden Çin-Avrupa yük treninin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü birbirine bağlayan yeni bir uluslararası yük treni güzergahı Cumartesi günü faaliyete geçti.

Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı'nda hizmet veren tren, mekanik ekipman ve duvar kağıtları gibi çeşitli mallarla dolu 110 standart konteyner taşıyor.

7.800 kilometrelik bir mesafeyi kat edecek olan tren, taşıdığı malların bir kısmını Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan ve diğer ülkelere teslim edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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