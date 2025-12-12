Çin-Asean İşbirliğini Teşvik Odaklı Hong Ting Forumu, Endonezya'da Düzenlendi

CAKARTA, 12 Aralık (Xinhua) -- Hong Ting Forumu, "Çin-ASEAN İşbirliğinde Yeni Ufuklara Doğru" temasıyla Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlendi. Perşembe günü düzenlenen forumda katılımcılar, Çin-Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Xinhua Haber Ajansı Asya-Pasifik Bölgesi Bürosu, Çin'in ASEAN Nezdindeki Misyonu, Xinhua Enstitüsü ve Xinhua Guangxi Bürosu tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Çin ve ASEAN'a üye ülkelerin hükümet, akademi camiası, iş dünyası ve medya kuruluşlarından yaklaşık 100 katılımcı bir araya geldi.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, foruma video bağlantısıyla katılarak konuşma yaptı. Fu, ortak geleceğe sahip birbirine daha yakın bir Çin-ASEAN topluluğu oluşturma gibi Çin'in önerdiği inisiyatiflerin, Çin-ASEAN işbirliğinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimine önemli rehberlik sağladığını söyledi. Fu, Xinhua Haber Ajansı'nın, Çin-ASEAN işbirliği sürecine başından beri tanıklık ettiğini ve bu sürecin katılımcısı olduğunu vurguladı.

Fu, Xinhua Haber Ajansı'nın, forumu fırsat olarak değerlendirerek yakalanan ivmeyi sürdüreceğini, aralıksız çabalarını devam ettireceğini, hem Çin hem de ASEAN ülkelerinin liderlerinin ortaya koyduğu vizyon ve kılavuzları daha ayrıntılı şekilde ele alacağını, çeşitli alanlarda Çin-ASEAN işbirliği hakkında canlı haberler yapacağını ve bölgesel kalkınma ile ilgili ileriye dönük ve stratejik konularda derinlemesine araştırmalar yürüteceğini belirtti. Çin ve ASEAN medyası ve düşünce kuruluşları arasında daha fazla etkileşim faaliyeti düzenleyeceklerini ifade eden Fu, barışçıl, güvenli ve emniyetli, müreffeh, güzel ve dostane bir coğrafya inşa etme şeklindeki günümüzün yükselen çağrısına güç vereceklerini ve ortak geleceği paylaşan ve daha iyi bir yarını birlikte yaratan Çin ve ASEAN'ı tarihe geçireceklerini vurguladı.

ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn da video bağlantısıyla gerçekleştirdiği konuşmasında, Çin-ASEAN ortaklığının, bölgedeki en önemli ve dinamik ortaklıklardan biri olduğunu, Çin'in ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı olmaya devam ettiğini ve iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmeye devam ettiğini söyledi. Kao, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık ve Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi Protokolü 3.0 Versiyonu'nun ikili işbirliğinde yeni bir sayfa açtığını da ifade etti.

Çin'in ASEAN Nezdindeki Misyonu Maslahatgüzarı Fu Fengshan ise iki tarafa yeni bir kalkınma modeli oluşturma sürecini hızlandırma, çok taraflı ticaret sistemini ortaklaşa el üstünde tutma, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletme ve ikili işbirliğinin istikrarını, uluslararası kalkınmadaki belirsizliklere karşı güvence olarak kullanma çağrısında bulundu.

Çin'in ulusal haber ajansı olan Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü, forumda "Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık ve Deniz İpek Yolu Vizyonu: Çin-ASEAN İşbirliği İçin Yeni Alan" başlıklı raporunun Endonezya dilindeki baskısını resmi olarak yayımlayarak, bölgesel işbirliğinin ilerletilmesine entelektüel destek sağladı.

Forum sırasında Çin-ASEAN Medya ve Düşünce Kuruluşu Toplantısı da düzenlendi. Toplantıya ASEAN ülkelerinden 10'dan fazla medya kuruluşu ve araştırma kurumunun temsilcileri katıldı.