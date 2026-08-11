Çin'den Meksika ve ABD'ye pikan cevizi anti-damping kararı

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Meksika ve ABD'den yapılan pikan cevizi ithalatına yönelik anti-damping soruşturmasının ön kararında, söz konusu ürünlerin, Çin pazarında dampingli fiyatlarla satıldığını ve yerli üreticilere önemli zarar verildiğine hükmetti.

Bakanlık, 25 Eylül 2025'te başlatılan soruşturmada Çin'in anti-damping yasalarına ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına riayet edildiğini ve adalet, tarafsızlık, açıklık ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalındığını belirtti.

Bakanlık, ön karar kapsamında geçici anti-damping önlemleri uygulanmasına karar verdi. Bu çerçevede Meksikalı şirketlere yönelik damping sınırları yüzde 17,8-51,6 olarak belirlendi. Soruşturmaya hiçbir ABD şirketinin katılmaması nedeniyle, Çin yasaları ve DTÖ kuralları uyarınca tüm ABD'li şirketlere yüzde 54,3 damping sınırı uygulanmasına karar verildi.

Bakanlık, Çin'in ticareti düzeltme önlemlerinin uygulanmasında ihtiyatlı ve itidalli davrandığını, ayrıca adil ve serbest ticarete bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Soruşturmanın yasalara uygun şekilde sürdürüleceğini ve ilgili tüm tarafların haklarının korunacağını kaydeden bakanlık, soruşturma sonuçlarına dayanarak objektif ve adil bir nihai karar verileceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua