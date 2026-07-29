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Çin: ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletmesine kesinlikle karşıyız

Çin: ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletmesine kesinlikle karşıyız
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BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletmesine ve Çinli şirketlerin peşine düşmesine kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletmesine ve Çinli şirketlerin peşine düşmesine kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun ulusal güvenlik gerekçesiyle insansı robot ithalatına getirdiği yasağa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Korumacılığın ABD'yi daha rekabetçi kılmayacağını ve ABD'li şirket ve tüketicilerin çıkarlarına zarar vermekten başka işe yaramayacağını vurgulayan Mao, Çinli şirketlerin meşru ve yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak üzere gerekli adımları atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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