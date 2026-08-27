Çin'den ABD Vergi Hamlesine Sert Tepki

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, ABD yönetiminin Çin'den ithal edilen ürünlere getirmeyi planladığı yüzde 7,5'lik ek gümrük vergisine kesinlikle karşı olduklarını belirterek, bu hamleyi ticari meseleleri siyasallaştıran tipik bir tek taraflılık ve korumacılık eylemi diye nitelendirdi.

Perşembe günkü basın toplantısında, ABD'nin "kapasite fazlası" bahanesiyle Çin'in de aralarında bulunduğu 16 ekonomi hakkında 301. Madde kapsamında soruşturma başlattığını söyleyen Huang, ABD'nin bundan sonra atacağı adımları yakından takip edip kapsamlı şekilde değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Huang, ülkesinin meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua