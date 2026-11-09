Çin, ABD'den ithal ürünlerde yüzde 24'lük ek gümrük vergisini iki ay erteledi

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BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin, ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 24'lük ek gümrük vergisinin uygulanmasını iki ay daha erteledi. Yüzde 10'luk ek gümrük vergisi ise uygulanmaya devam edecek.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, salı günü yerel saatle 13.01 itibarıyla geçerli olacak erteleme kararının, iki ülke liderlerinin Washington'daki görüşmede vardıkları mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın ülkenin gümrük vergisi kanunu, gümrük kanunu, dış ticaret kanunu ve uluslararası hukukun temel ilkeleri uyarınca, Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu'nun 2025 tarihli 4 sayılı duyurusunda öngörülen ek gümrük vergisi tedbirlerini yeniden düzenlediği ifade edildi.

Komisyon, ABD tarafının, geçersiz kılınan Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası kapsamındaki gümrük vergilerini, 301. Madde kapsamındaki gümrük vergileriyle değiştirme niyetini sık sık dile getirdiğine dikkat çekti.

Açıklamaya göre Çin, ABD tarafının sonraki adımlarını yakından takip etmeye ve gelişmeler doğrultusunda ilgili gümrük vergisi karşı tedbirlerinde düzenlemelere gitmeye devam edecek.

Komisyon ayrıca, ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik ek gümrük vergilerinin bir kısmının iki ay daha askıda kalmasının, her iki ülkenin işletmeleri arasındaki işbirliği için nispeten istikrarlı ve öngörülebilir bir politika ortamı sağlarken, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sürdürülebilir ve istikrarlı gelişiminin teşvik edilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua