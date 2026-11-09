Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin, ABD'den ithal ürünlerde yüzde 24'lük ek gümrük vergisini iki ay erteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 24'lük ek gümrük vergisinin uygulanmasını iki ay daha erteledi. Yüzde 10'luk ek vergi sürerken, erteleme iki ülke liderlerinin Washington'daki görüşmesinde varılan mutabakatların hayata geçirilmesi adımı olarak açıklandı.

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin, ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 24'lük ek gümrük vergisinin uygulanmasını iki ay daha erteledi. Yüzde 10'luk ek gümrük vergisi ise uygulanmaya devam edecek.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, salı günü yerel saatle 13.01 itibarıyla geçerli olacak erteleme kararının, iki ülke liderlerinin Washington'daki görüşmede vardıkları mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın ülkenin gümrük vergisi kanunu, gümrük kanunu, dış ticaret kanunu ve uluslararası hukukun temel ilkeleri uyarınca, Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu'nun 2025 tarihli 4 sayılı duyurusunda öngörülen ek gümrük vergisi tedbirlerini yeniden düzenlediği ifade edildi.

Komisyon, ABD tarafının, geçersiz kılınan Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası kapsamındaki gümrük vergilerini, 301. Madde kapsamındaki gümrük vergileriyle değiştirme niyetini sık sık dile getirdiğine dikkat çekti.

Açıklamaya göre Çin, ABD tarafının sonraki adımlarını yakından takip etmeye ve gelişmeler doğrultusunda ilgili gümrük vergisi karşı tedbirlerinde düzenlemelere gitmeye devam edecek.

Komisyon ayrıca, ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik ek gümrük vergilerinin bir kısmının iki ay daha askıda kalmasının, her iki ülkenin işletmeleri arasındaki işbirliği için nispeten istikrarlı ve öngörülebilir bir politika ortamı sağlarken, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sürdürülebilir ve istikrarlı gelişiminin teşvik edilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

Dünyanın kilitlendiği zirve bugün başlıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Poku'dan Trossard'ı kızdıran hareket

Sinirlenmesin de ne yapsın? Takım arkadaşı, Trossard'ı epey kızdırdı
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi

Çorum-Fener maçını izleyen Galatasaray taraftarı saydırmaya başladı
Evlat dizisinde peş peşe krizler! Yönetmen değişti, oyunculardan indirim istendi

İddialı dizide kriz üstüne kriz! Şimdi de ücretler masada
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti61

Galatasaray efsanesi hayatını kaybetti
Rojin Kabaiş’in amcasına İstanbul’da maskeli saldırı! 'Davayı bırakın' tehdidi savurdular

Rojin Kabaiş'in ailesi bu kez saldırıyla sarsıldı: Davadan çekilin
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu

Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Evden çıkan pes dedirtti
Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor13

Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Beni çok zorluyor